В отношении калмыцкого застройщика возбуждено шесть уголовных дел

В Калмыкии возбуждены шесть очередных уголовных дел в отношении генерального директора ООО «Кристалл строй» Александра Шкилева. Как сообщает Генпрокуратура РФ, он подозревается в мошенничестве со средствами дольщиков.

Следствие полагает, что с 2016 по 2018 годы генеральный директор ООО «Кристалл строй» привлек от 33 граждан около 16 млн руб. по договорам долевого строительства для возведения шести многоквартирных домов в Элисте.

«Застройщик, не имея разрешительной документации на строительство домов, к возведению домов не приступал. До настоящего времени застройщиком обязательства по передаче гражданам жилых помещений не исполнены»,— отметили в Генпрокуратуре.

В отношении генерального директора ООО «Кристалл строй» возбуждены уголовные дела по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничества, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере).

В чем еще подозревают Александра Шкилева, читайте в материале „Ъ-Средняя Волга“ «Чиновник злоупотребил благоустройством».

Сергей Петунин