Чиновник злоупотребил благоустройством

В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Элисты Владимира Хошаева. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как отмечает прокуратура республики, бывший чиновник подписал акты о приемке работ за невыполненные строительной компанией «Кристалл строй» работы на сумму свыше 5,7 млн руб. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении руководства этой компании о мошенничестве.

Следственное управление СКР по Калмыкии возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Элисты Владимира Хошаева. Как сообщает прокуратура республики, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Дело господина Хошаева было возбуждено в ходе расследования фактов возможного мошенничества со стороны руководства строительной компании ООО «Кристалл строй».

В конце сентября калмыцкое следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении директора «Кристалл строя» Александра Шкилева по двум эпизодам мошенничества. Как сообщили в республиканской прокуратуре, осенью 2017 года компания проводила строительно-монтажные работы по благоустройству дворовых территорий и многоквартирных домов в Элисте в рамках муниципальной программы «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения Элисты в 2015–2020 годах».

Через некоторое время руководитель ООО «Кристалл строй» предоставил в администрацию Элисты не соответствующие действительности акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. В бумагах он написал завышенные сведения о стоимости выполненных работ и, как считает следствие, таким образом похитил бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 2,5 млн руб. В отношении господина Шкилева было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ­размерах).

Как выяснили следователи, документы подписывал Владимир Хошаев. Общая сумма выплаченных ООО «Кристалл строй» средств составила 5,7 млн руб.

«Прокуратура республики и впредь будет давать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за осуществление контроля за расходованием бюджетных средств»,— отметили в прокуратуре республики.

Господин Хошаев был начальником управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Элисты с 2015 года. В декабре 2018 года глава Калмыкии Алексей Орлов назначил его начальником Инспекции государственного жилищного надзора республики. В сентябре этого года решением Бату Хасикова (избран главой Калмыкии 8 сентября этого года) Владимир Хошаев отстранен от должности, его место занял Константин Шурунгов.

Отметим, в сентябре этого года прокурор республики Роман Тютюник направил в Следственный комитет еще два материала проверок, в которых фигурирует ООО «Кристалл строй». В частности, как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки деятельности компании сотрудники надзорного органа выяснили, что Александр Шкилев привлекал средства дольщиков для строительства дома на улице Братьев Алехиных в Элисте. В 2016 году «Кристалл строй» заключило договор бронирования квартир с двумя гражданами в строящемся доме на сумму 946 тыс. руб. Однако дом по этому адресу сейчас строит другая компания, а деньги клиентам генеральный директор не вернул. Прокуратура усматривает в действиях руководителя строительной организации признаки мошенничества.

Второй эпизод связан со строительством дома в микрорайоне № 5 Элисты. Как полагают в прокуратуре, в 2017 году ООО «Кристалл строй» привлекло на возведение многоэтажного дома средства шести граждан в размере 3,5 млн руб. Однако стройка до сих пор не начата. В прокуратуре считают, что господин Шкилев использовал средства по собственному усмотрению.

«Прокуратура города в целях защиты прав дольщиков в следственный орган направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании генерального директора по ч. 4 ст. 159 УК РФ („мошенничество в особо крупном размере“)»,— сообщает надзорный орган. Уголовные дела по направленным в СУ СКР по Калмыкии материалам пока не возбуждены.

Директор строительной компании вину не признает. Признает ли ее бывший начальник управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Элисты Владимир Хошаев, пока не известно. Мера пресечения экс-чиновнику еще не ­выбрана.

Сергей Петунин