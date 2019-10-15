По стопам Элизабет Тейлор

На лондонской Нью-Бонд-cтрит, славящейся очень модными и очень дорогими магазинами, на втором этаже бутика Bvlgari устраиваются выставки. Знаменитая римская марка помнит, ценит свое прошлое и видит в нем залог своего будущего.

На первом этаже среди стендов с украшениями, предназначенными на продажу, несколько работ Энди Уорхола, кумира поп-арта и большого любителя Bvlgari. Он не один на этой доске почета. Рядом с Уорхолом фотография бессмертной Элизабет Тейлор в ее коронной роли в фильме «Клеопатра» (1963). Королева Нила, царица Голливуда и покорительница кинематографических императоров, на экране она соблазняла Цезарей и Помпеев, а в жизни сменила семерых мужей, сохранив, однако, верность своей коллекции украшений.

Тейлор была страстной любительницей драгоценностей и частой посетительницей флагмана Bvlgari на прекрасной виа Кондотти в Вечном городе Риме. Не зря, рассказывая о ее ювелирных предпочтениях, один из ее мужей говорил, что Тейлор знает только одно слово по-итальянски и это слово — «Bvlgari». Богатую коллекцию Тейлор дом выкупил в 2011 году на аукционе — «сокровища Клеопатры» вернулись в родную гавань.

Под властным черно-белым взором голливудской звезды простираются витрины, в которых можно увидеть современные вещи. К примеру, легендарное кольцо B.zero1, переосмысленное знаменитой архитектриссой Захой Хадид, монументальной красавицей, тоже похожей на царицу.

Само же кольцо уверенно отсылает к римскому Колизею и к «греко-римским корням» дома Bvlgari, о которых говорит глава марки Жан-Кристоф Бабен: «В Bvlgari мы не увлекаемся хрупкой и невинной "романтикой". Наши украшения вдохновлены античностью, классикой, носить их не просто удовольствие, это катарсис, как в греческом театре».

Еще одно напоминание о древности: вдоль лестницы, поднимающейся на второй этаж, можно увидеть в витринах украшения Bvlgari, в основе которых монеты античных времен.

Главные же экспонаты выставки на втором этаже — знаменитые «змеи» Bvlgari — Serpenti. Как и посвященная им модная вечеринка, которая прошумела накануне в Camden Roundhouse, выставка выдержана в золотых тонах. Это отсыл и к золоту люкса, и к горячему песку пустыни. В драгоценном террариуме пахнет зеленым чаем, одним из фирменных ароматов парфюмеров Bvlgari. Украшения чередуются с фотографиями знаменитостей, которые любят (или любили) Bvlgari, с иллюстрациями из Vogue — на случай, если посетители забыли, что имеют дело со змеями, которые «лично знакомы» с самыми модными, красивыми и богатыми женщинами планеты.

Экспонаты выставки — прямиком из истории дома Bvlgari: это змеи, усыпанные драгоценными камнями в разных формах и техниках. Здесь и фигуративные витые скульптуры с плетеным хвостом «тубогас» или более абстрактные новейшие часы Bvlgari, форма которых призвана лишь напомнить о змее и ее истории в римском ювелирном деле. Их браслет состоит из сложнейшего узора чешуек. Этим особенно гордится главный дизайнер марки Фабрицио Буонамасса. «Нам потребовалось сделать четыре прототипа чешуи, чтобы составить этот браслет»,— говорит он.

По мнению Буонамассы, змея Bvlgari — знак того, что марка верит в древность ремесла, в мифы и предания и вместе с тем остается современной, все время меняя кожу. Это и символ бесконечности змей-уроборос, и знак жизненной силы и ее восстановления, и змея-соблазнительница, которая побуждает Еву вкусить запретный плод. «Огромный архив ювелирных украшений, эскизов, фотографий помогает нам в нашей работе,— говорит Буонамасса.— Но главное, что это пластически очень богатые вещи и интересные формы. С ними я наконец могу заниматься тем, что любил с самого детства,— рисовать. Будь то вертолеты, машины или часы в форме змеек. Ведь главная цель дизайнера — это удивить, поразить и порадовать клиента».

Два этажа лондонского бутика иллюстрируют модель коммуникации Bvlgari, где история ведет прямо по лестнице в современность. Историческая выставка служит тому, что Жан-Кристоф Бабен называет «институционализацией люкса». Люкс подается в формате несколько отдаленном, возвышенном и недоступном, прямо скажем, музейном. А рядом есть современные вещи, созданные современными художниками, которые тоже однажды, как подсказывает выставка, могут стать памятниками культуры.

При этом, как и многие модные дома сейчас, Bvlgari стремится войти в повседневную жизнь — с помощью блогеров и инстаграм-селебрити. В то время как выставка является дворцом всего «высокого», модная вечеринка была микрокосмом модных и влиятельных людей, многие из которых повелевают верными армиями фанатов на просторах интернета.

Жан-Кристоф Бабен утверждает, что дом продолжает верить в традиционную прессу, в знатоков, которые способны на более глубокий, профессиональный анализ такого сложного продукта, как часы Bvlgari. И в то же время не считает активность в социальных сетях чем-то второстепенным. По словам Бабена, Bvlgari не боится конфликта старого и нового.

И все же невольно задумываешься о том, как меняются времена и отношения дома с клиентами и миром. Драгоценности Элизабет Тейлор украшали залы выставок в Китае и Лос-Анджелесе, а продажа украшений итальянской звезды Джины Лоллобриджиды принесла почти $5 млн на благотворительность. Какое же наследие оставят после себя современные и будущие модницы? Кому легче угодить? Королеве Нила, царице вечернего и утреннего солнца, или #принцессам из нового мира соцсетей?

Иван Тарханов