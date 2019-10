Time to Move начинается с самого дальнего путешествия

Сначала швейцарская часовая столица, город Ла-Шо-де-Фон, где в ряду прочих знаменитых мануфактур стоит здание Jaquet Droz. Затем — дорога в швейцарский Биль, который французы называют Бьеном. Это уже столица Swatch Group — здесь расположена ее штаб-квартира, заводы демократичных часов Swatch и мануфактура главной марки группы — Omega.

День первый

Jaquet Droz

«Мы рады такой замечательной возможности — представить наши новые коллекции прямо в нашем доме, именно там, где они созданы»,— говорит генеральный директор марки Кристиан Латтман.

Черная стеклянная призма мануфактуры Jaquet Droz на Аллее Турбийона в Ла-Шо-де-Фоне похожа на шкатулку для драгоценностей. Небольшая фабрика, предназначенная для производства уникальных вещей в маленьких сериях.

Таково место марки в структуре Swatch Group. Основатель Jaquet Droz Пьер Жаке-Дро (1721–1790) был знаменит своими часами с движущимися фигурками-автоматонами. Тогдашними роботами. Три его механических шедевра — Писец, Музыкантша и Художник — хранятся в историческом музее в Невшателе. Но некоторые вещи можно увидеть на мануфактуре. Они входят в собственную коллекцию марки.

«Мы рады такой замечательной возможности — представить наши новые коллекции прямо в нашем доме, именно там, где они созданы»,— говорит генеральный директор Jaquet Droz Кристиан Латтман Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Нам приготовили сюрприз: клетку, в которой поет механический соловей, и табакерку, на крышке которой машет крыльями миниатюрная птичка. Это музейные экземпляры прошлых веков, но и в наше время часовщики Jaquet Droz выпускают не только полноразмерные автоматы (скорее для рекламы, чем для клиентов), но и наручные часы, на циферблатах которых оживают бабочки и кивают головами попугаи. Это сложные устройства, где на старый манер, безо всякой электроники, силой рычагов и пружинок воспроизводится движение — как правило, в такт звону репетира. Знамениты у Jaquet Droz фантастические Bird Repeater и Charming Bird, а сейчас в работе новый автоматон, который называется Magic Lotus. Вокруг его циферблата плывет, шевеля плавниками, золотая рыбка.

Нас знакомят с мастерскими, где художники работают с циферблатами, как с холстами, изображая пейзажи, цветы, животных. Структура циферблата Jaquet Droz построена именно так, чтобы рядом с одной или двумя образующими счастливую восьмерку шкалами оставить место для изображения. Место это могут занять не только живопись, эмаль, лак, но и барельефы из золота, часто весьма натуралистично раскрашенные. Нередко эти фигуры оживлены, иногда остаются неподвижными.

Следствие такой увлеченности художественным процессом — строго ручная работа. Механизм можно взять у других марок Swatch Group, но раз циферблат — главное украшение часов Jaquet Droz, значит, его создание нельзя доверить другим. На многих часовых предприятиях циферблаты закупают у специалистов. Здесь же все делают сами — из первосортных материалов и при помощи весьма трудоемких техник обработки. Это эмаль Grand Feu — белая, черная, цвета слоновой кости. Это перламутр — натурального цвета или окрашенный. Часть новой коллекции — часы с циферблатами из естественного камня: лазурит, авантюрин, хризолит. Jaquet Droz использует также прозрачную смальту, похожую на витраж, и «пайоне» — ручную аппликацию орнаментов, составленную из элементов, вырезанных из золотых листочков.

Когда речь идет об усложнениях, наличие двух шкал на циферблате помогает находить место для крупной даты, устройства мирового времени, фаз Луны или указателя второго часового пояса. Скорее для порядка у Jaquet Droz есть собственный турбийон, но марка все-таки не столько про сложность, сколько про красоту. Эта красота, правда, не всегда добавляется художниками, иногда за нее отвечают инженеры и дизайнеры.

В коллекции этого года — отличный однокнопочный хронограф с большой секундной стрелкой Grande Seconde Chronographe. Он существует как с вертикальной, так и с диагональной композицией циферблата — в этом случае механизм развернут на 60 градусов от вертикальной оси, о чем свидетельствует кнопка запуска хронографа на «4 часах».

Swatch Group — один из крупнейших производителей часовой керамики. Благодаря этому у Jaquet Droz появился прозрачный Grande Seconde Skelet-One в керамическом корпусе с черными ажурными мостами.

Маленькой марке, в которой работает всего 60 человек, непросто найти особенный образ, то, ради чего к ней придут коллекционеры, на которых рассчитаны лимитированные серии Jaquet Droz. Но с тех пор как за ее возрождение взялась самая мощная часовая группа Швейцарии, этот образ найден. Художественные циферблаты, скульптуры, автоматоны. Марка оживлена усилиями художников и инженеров, словно бабочка на циферблате. Недаром ее слоган гласит: «Some watches tell time, some tell a story».

Omega

Новое здание Omega спроектировал знаменитый японец лауреат Притцкеровской премии Сигэру Бан Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Новое здание Omega спроектировал знаменитый японец, лауреат Притцкеровской премии Сигэру Бан. В отличие от построенной им же штаб-квартиры марки Swatch, расположенной рядом и напоминающей высокотехнологичного кита, фабрика Omega выглядит логичнее и проще. Сложность ее можно понять, только оказавшись внутри.

Здание возведено вокруг фантастического узла высотой в пятиэтажку, комбинирующего конвейер и склад для хранения комплектующих. Этот полностью роботизированный механизм — сердце и мозг фабрики. Четыре робота, которых в честь The Beatles на фабрике называют Джордж, Пол, Джон и Ринго, сортируют 30 тыс. контейнеров с запасными частями и готовыми изделиями — со скоростью и шиком опытных картежников.

«Смотрите, что захотите, спрашивайте, что пожелаете, я счастлив вам все показать, нам есть чем похвастаться»,— говорит глава Omega Рейнальд Эшлиманн Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Здесь 3 тыс. выпускаемых ежедневно часов начинают путь в виде комплектующих, сюда возвращаются в виде готовых изделий, перед тем как отправиться к покупателям. Глава Omega Рейнальд Эшлиманн не скрывает гордости. Эта постоянно движущаяся машина — символ изменений, происходящих в самой крупной марке Swatch Group и второй в мире по обороту: «Смотрите, что захотите, спрашивайте, что пожелаете, я счастлив вам все показать, нам есть чем похвастаться. Мы очень горды тем, что мы сделали, и очень рады, что вы у нас в гостях».

Нам показывают новинки, которые подготовлены в каждой из известных линий Omega: и спортивные Seamaster и Speedmaster, и женские и мужские Constellation, и костюмные De Ville.

Но сначала «лунные часы» Speedmaster. История их известна всем. Выбранные официальными часами NASA, они сопровождали американских астронавтов в космических экспедициях. В 1969 году со Speedmaster на руках Базз Олдрин и Нил Армстронг сделали первые шаги по Луне. Такой рекламой не может похвастаться ни одна часовая марка.

Часы Omega Speedmaster из музея Omega с дарственной надписью президенту Никсону Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

С тех пор это самые известные и самые американские часы на свете. Я держу в руках золотые Speedmaster из музея Omega с дарственной надписью президенту Никсону. Президент США их с сожалением не взял, решив, что подарок слишком дорогой, чем обнаружил ханжество хваленой западной демократии.

В этом году выпущено два варианта Speedmaster Apollo 11, само название напоминает о состоявшемся 50 лет назад межпланетной экспедиции на борту корабля «Аполлон-11». Юбилейные часы повторяют формы знаменитой модели, выходившей в 1969–1973 годах, но изготовлены из новых материалов. Первый вариант — в золотом корпусе 42 мм с темно-красным керамическим кольцом циферблата, сделанным из специально созданного маркой золотого сплава. И разумеется, в этих часах стоит новый механизм с коаксиальным спуском 3861. Второй вариант имеет циферблат из омеговского золота, в одной из хронометрических шкал изображен момент, когда человек вступает на лунную поверхность. Корпус — из стали 42 мм, керамическое кольцо циферблата, на обороте — слова Нила Армстронга, первого человека на Луне: «Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества».

К этим двум моделям добавлено платиновое юбилейное издание Speedmaster Moonphase с указателем фаз Луны и с календарем в правом хронометрическом счетчике. Эти часы с автоматом 9904 и коаксиальным спуском имеют, как и многие модели Omega, хронометрическую сертификацию L’Institut federal de metrologie METAS, который находится в том же фабричном здании, но пользуется полнейшей экстерриториальностью.

В линии Seamaster, прославившейся в том числе и на запястьях Джеймсов Бондов, вышел хронограф Diver 300 M с тремя разными вариантами механизма и в трех вариантах корпуса: черная керамика с титаном, синяя керамика с золотом и белая керамика со сталью. В Seamaster Diver есть и трехстрелочники — в частности, вариант с зеленым керамическим кольцом вокруг циферблата из зеленого южноафриканского малахита. Цветные Planet Ocean — как хронограф на матерчатом ремешке NATO, так и трехстрелочник на интегрированном браслете — вышли с оранжевым керамическим кольцом циферблата.

Omega по заслугам относится к немногим часовым маркам-«миллиардерам». Она развивается по-своему, сочетая самое современное фабричное и традиционное ручное производство. Марка сохраняет свои самые известные линии, но использует для них совершенно новые механизмы и материалы. Не теряя преемственности, она придает своим часам невиданные ранее свойства.

День второй



Саксонская Glashutte Original принимала журналистов в женевском отеле Hyperion. Единственная европейская марка Swatch Group, находящаяся за пределами Швейцарии, выступила в прежнем базельском формате. А вот Harry Winston давно уже обосновалась в женевском пригороде План-лез-Уат. Там нас принимала глава марки Найла Хайек

Glashutte Original

Часы Glashutte Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Некогда мощная часовая промышленность Германии могла исчезнуть не только под бомбами союзников и благодаря советским репарациям, но и под дружественным напором швейцарских марок, в какой-то момент укрепившихся в качестве монопольных поставщиков всего мира. Теперь германская школа снова набирает вес, и саксонская деревушка Гласхютте становится часовым центром, таким же значимым, как швейцарский Ле-Локль.

Роланд фон Кейт, глава Glashutte Original, считает, что главный козырь марки — «сочетание инновации и традиции». Германцы не только поставили свою деревушку на логотип, они старательно поднимают на знамя ценности национального часового дела. Для этого надо подчеркнуть традиции — и вот, представляя свои часы в главной линии Senator, они говорят о том, что «летящий» турбийон, использованный в самой сложной из представленных ими на Time to Move моделей Senator Chronometer Tourbillon, был разработан в 1920 году именно немцем Альфредом Хельвигом, преподававшим в часовой школе Гласхютте.

Помимо демонстрации мастерства в усложнениях, работа с хронографом и турбийоном направлена на достижение именно немецкой точности — в моделях марки применена система остановки и обнуления секундных стрелок и движения турбийона. К этому добавлен особый способ украшения механизмов, свойственный сейчас многим часовым мастерам Саксонии — тонкая гравировка по металлу с флористическими мотивами, цветовой контраст ярко-синих винтов, красных рубинов и серебристого цвета платины.

Модель линии Pano — лимитированная Panolnverse, с корпусом и мостами из платины, с механизмом, покрытым ручной гравировкой,— один из прекрасных примеров саксонской часовой эстетики. Во всех часах линии кольцо циферблата обводит отдельно расположенные смещенные вправо шкалы часов-минут и секунд. В некоторых моделях установлена крупная «панорамная» дата на «4 часах», а в варианте PanoReserve — индикатор запаса хода или окошко с фазами Луны в PanoMaticLunar.

У Glashutte Original есть и серия Vintage, в которой марка обращается к часам конца ХХ века. Ей случалось выпускать отличные Seventies в корпусе coussin, близком к квадрату, на сей раз она привезла новый вариант своих Sixties. Участвовавшие в Time to Move новые «Шестидесятые» (все с тем же калибром 39–47, который устанавливают и в круглые, и в квадратные модели) отличались особой отделкой лицевой стороны. Рельеф выдавливается прессом, потом детали проходят гальванизацию и вручную покрываются красным и черным лаком. В результате получаются сложные красно-оранжевые циферблаты, более светлые в центре и более темные по краям, что дополнительно подчеркивает оптический эффект выпуклого стекла. Разумеется, в отличие от реальных часов 1960-х годов, это не плексиглас, а сапфир. Прозрачной сделана и задняя крышка, под которой можно увидеть золотой ротор.

Еще одно обращение к традициям — серия часов для ныряльщиков SeaQ, возрождающих модель Spezimatik, выпущенную в 1969 году, ровно полвека назад. Дизайнеры марки воспользовались экспонатом, сохранившимся в Часовом музее в Гласхютте, чтобы по-новому интерпретировать германские подводные часы.

В честь исторической модели выпущена специальная серия SeaQ 1969 из 69 часов, которые легко отличить не только по задней крышке с лимитным номером, но и по надписи на циферблате shockproof — как на музейном экземпляре. Все часы имеют кольцо циферблата, вращающееся в одном направлении, для того чтобы отметить продолжительность погружения, и светящиеся цифры, покрытые суперлюминовой. Кстати, в одном из вариантов ее оттенок подобран в цвет старых стрелок, которые покрывали радиоактивными, светящимися в темноте красками. Несмотря на то что цвет называется Old Radium, никакого радия в краске, разумеется, нет.

Большинство моделей SeaQ рассчитаны на давление в 20 бар, то есть не предназначены для глубоких погружений. Глубину до 300 метров гарантируют SeaQ Panoramadatum.

Harry Winston

Фабрика Harry Winston Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Забавно видеть портал фабрики Harry Winston в часовом фабричном районе Женевы План-лез-Уат. Он выполнен в тех же формах, как в бутиках марки по всему миру, будто бы на женевской окраине ожидают покупателей на роллс-ройсах. На самом деле здесь ничего не продается — отсюда часы отправляются на Пятую авеню, на авеню Монтень, в Третьяковский проезд.

Возможность посетить женевскую фабрику Harry Winston — одно из открытий Тime to Move. Я был здесь еще до того, как предприятие перешло в руки Swatch Group, но по мастерским не ходил. Как и многие другие часовые журналисты, я следил за деятельностью марки не только по ювелирным часам, которые выпускал «король бриллиантов», но и по прославленным экспериментальным сериям Opus и Histoire de Tourbillon. Они вызывали безумный интерес, правда, были лишь малой частью работы большой ювелирной марки.

Часы Harry Winston Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Думаю, постоянные вопросы «Когда мы увидим новый Opus?» приводили пиаров в отчаяние. Показы в Базеле не проясняли, что происходит с Harry Winston и что привнесла Swatch Group, которой марка принадлежит с 2013 года. В своем интервью президент группы и новая глава марки Найла Хайек посетовала мне на то, что прошлые хозяева Harry Winston держали часовое производство в черном теле и не могли выпускать то количество часов, которое требовал рынок. Теперь видно, что эта проблема решена.

Можно разделить ювелирные часы на две основные группы: украшения с встроенными в них часами и часы, которые украшают ювелиры. В Женеве больше занимаются вторым. Для первых механизмы не так важны, как камни, для вторых механика — одна из основ. Теперь, на фабрике, стало заметно, насколько мощности группы изменили систему работы. Harry Winston получила почти неограниченный запас механизмов — и не только базовые механические и кварцевые ЕТА, но и более редкие Blancpain, благо этой маркой руководит Марк Хайек, сын Найлы Хайек. При этом все механизмы «персонализируются» и приобретают индекс HW.

Богатство вариантов особенно заметно в более массовых сериях Avenue и Premier. К 20-летию рождения Avenue, корпус которых напоминает о геометрии ар-деко салона Harry Winston на нью-йоркской Пятой авеню, выпущены часы с фазами Луны — в золотом корпусе с бриллиантами, с циферблатом, инкрустированным перламутром. В линии Premier циферблат набирается в технике микромозаики — геометричной, как в Premier Lotus Automatic 31 мм, или фигуративной, со скульптурками-павлинами Premier Precious Peacock Automatic 36 мм в преобладающей розово-красной или зелено-голубой гамме. У Avenue — кварцевый механизм, у Premier — автоматический.

В механике Harry Winston охотно использует ретроградные указатели. И в более традиционных Midnight Retrograde Second Automatic 39 мм (с циферблатом из авантюрина и бриллиантами, которые украшают кольцо циферблата и размечают ретроградную шкалу секундной стрелки), и в спортивных авангардных Z13. Project Z — еще одна унаследованная от прежних времен линия, названная в честь залиума, изобретенного Уинстоном сплава. В новых Z13 залиум сочетается с углеволокном, а указатель фаз Луны — с ретроградным календарем.

Демонстрацией возможности марки в высокой часовой механике стал 10-й вариант Histoire de Tourbillon — часы сразу с четырьмя турбийонами. Мы уже видели несколько лет назад в Женеве часы с четырьмя спусками, которые стрекотали, как кузнечик, но счетверенный турбийон — вещь доселе невиданная. Часов Histoire de Tourbillon-10 всего 20 — в белом или в розовом золоте. К ним добавлен единственный экземпляр в корпусе особого сплава, названного Winstonium.

Одни марки, как и Harry Winston, выпускающие отличные ювелирные часы, занимаются в основном высоким ювелирным искусством, оставляя часы скорее исключением. Для других такое исключение — высокоювелирные часы. Harry Winston — редкий пример сбалансированного часового и ювелирного производства, способного действовать в обоих мирах и на их границе и ограниченного в своих мощностях только наличием камней и рабочих мест для ювелиров. Имея за спиной мощности группы, марка способна одновременно содержать много линий, не только женских, но и мужских, опираясь на механику, как, например, в Ocean Retrograde Automatic 42 мм, или на кварц — как в новой золотой линии Emerald Quartz 33 мм.

День третий



Breguet и Blancpain — хоть и не близнецы-братья, но родственные марки. И не только потому, что они принадлежат одной группе и находятся под командованием одного и того же Марка Хайека. Они олицетворяют в Swatch Group традиции часового искусства. И расположены они рядом — в долине Жу. Слава Breguet восходит еще к временам отца-основателя Абрахама Луи Бреге. Ну а Blancpain во многом опирается на историю спортивных часов 1950-х годов, которые на наших глазах становятся древней историей, источником преданий и легенд, вполне сравнимых с ХIX веком Бреге.

Breguet

Мануфактура Breguet Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Деревушка Ле-Сантье известна во всем мире — нет другой марки, кроме Breguet, у которой была бы такая абсолютная историческая и литературная слава. Одно время, как мы помним, название марки, случалось, употребляли в качестве синонима слова «часы». Если поэт — Пушкин, если часы — «Брегет». А то какие?

В реставрационных мастерских мануфактуры нам показывают две пары часов. Одни — недорогие «часы по подписке», которые Абрахам Луи Бреге придумал, чтобы дать народу время. Конечно, относительно недорогие. Иметь тогда часы было все равно что теперь — яхту. Мне показалось, что эта модель — в чем-то аналог той, которую век спустя вывела на сцену Swatch.

Другие часы — самые сложные и дорогие на тот момент часы в мире, подарок, предназначенный несчастной королеве Марии-Антуанетте. Их делало два поколения Бреге, а после их таинственного исчезновения из израильского музея мастера нынешней Breguet создали их заново. Так решил спаситель марки и основатель Swatch Group Николас Хайек-старший.

«Мы редко показывали наше производство и вот впервые открыли мануфактуру для журналистов»,— говорит генеральный директор Breguet Тьерри Эсслингер Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Генеральный директор Breguet Тьерри Эсслингер работал со старшим Хайеком в его Hayek Engineering, а теперь руководит производством часов под управлением его внука Марка Хайека.

«Мы редко показывали наше производство и вот впервые открыли мануфактуру для журналистов,— говорит мне Тьерри Эсслингер.— Вы приехали к нам и не ограничены временем. Совсем иной формат встречи, столь отличный от спешки Baselworld. И хорошо, что вы посещаете не только нас, но и родственные бренды. В нашем единстве — сила Swatch Group. Это именно то, о чем мечтал Николас Хайек, объединяя разные марки в единый фронт. Только так можно побеждать».

У Breguet в спортивной линии Marine прибавилось сразу несколько моделей: кроме трехстрелочника с датой Marine 5517 появился хронограф Marine Chronographe 5527 и часы с будильником Marine Alarme Musicale 5547. Все эти очень эффектные спортивные и одновременно классические часы существуют в мануфактурной линейке уже несколько лет, оставаясь преимущественно мужскими часами. И вот теперь дизайнеры Breguet предложили женский вариант модели Marine Dame 9518 с перламутровым циферблатом разных цветов — белым и голубым, на котором в технике гильоше нанесены рельефные волны. Мастера мануфактуры назвали этот узор marea. Такое же перламутровое украшение получил и ротор.

Самая известная женская модель Breguet «Королева Неаполя» вышла в увеличенном корпусе в двух вариантах. Один, более современный, Reine de Naples 8967, имеет сине-голубой лаковый циферблат с двумя крупными цифрами «6» и «12». В другом, более классическом варианте, Reine de Naples 8918, на циферблате из перламутра и посеребренного золота расположились все цифры, кроме шестерки.

С темным и синим эмалевыми циферблатами вышли Classique 5177, существующие отныне как в золотом, так и в стальном корпусе.

Одной из самых эффектных моделей Breguet, показанных на Time to Move, стал Classique Tourbillon Squelette 5935 на основе ультратонкого механизма 581 с периферийным ротором. Это новый вариант часов с турбийоном, часовым узлом, повышающим точность хода и нивелирующим воздействие земного притяжения, изобретенного и запатентованного Абрахамом Луи Бреге. Освободив наполовину циферблат, мастера наилучшим образом преподнесли красоту знаменитого фирменного усложнения.

Кроме знакомства с коллекцией нам удалось понаблюдать за работой мастеров. Breguet поддерживает традиционные методы обработки и обладает, к примеру, крупнейшим в Швейцарии парком станков для нанесения гильоше. Многие из этих машин работают на мануфактуре с XIX века. На циферблаты наносятся «солнечные лучи», «женевские волны», «парижские гвозди» и новые узоры вроде «marea». Здесь работают и мастера, специализирующиеся в микрогравюре,— до сих пор надписи в ответственных точках механизма делаются от руки.

Не будем забывать, что Swatch Group купила Breguet, уже сложив почти все коржи «пирамиды Хайека» от массовых часов к маркам, выпускающим уникальные изделия. Объединив под одной крышей Breguet и производителя механизмов Nouvelle Lemania, она сумела спасти знаменитый бренд, сохранив наследие Абрахама Луи Бреге и обогатив его с помощью дружественных фабрик.

На пути к новому корпусу мануфактуры мы проходим мимо мемориальной таблички. На ней написано: «Первый камень был заложен Николасом Г. Хайеком и его сыном Ником». Под металлической плитой находится «капсула времени» с видеокассетой, на которой записано обращение Хайека-старшего к потомкам. На мой вопрос, как же потомки с ним ознакомятся, если захотят, раз давно исчезли видеомагнитофоны, Тьерри Эсслингер объясняет: «Вместе с кассетой спрятан и видеомагнитофон. Хайек обо всем умел позаботиться».

Blancpain

Мануфактура Blancpain Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Если Breguet — заповедник турбийонов, Blancpain имеет свой компенсатор земного притяжения, так называемую карусель. Но это редкое усложнение получают классические часы из коллекции Villeret — и далеко не каждая модель.

В Ле-Брассю нам показали женские часы 33 мм с центральной секундной стрелкой и датой в круглом окошечке на «3 часах» или с фазами Луны и календарем. У Blancpain свой тип металлического браслета с тонким плетением Mille Mailles. Для мужчин в более крупном диаметре корпуса 40 мм появились тонкие Villeret Extra-plate и календарь с функцией второго часового пояса.

Как современная Breguet объединила часовщиков и производителей механизмов Nouvelle Lemania, так и Blancpain развивалась в симбиозе с Frederic Piguet. Когда-то при возрождении марка поставила на классику, даже появился лозунг: «С 1735 года не было кварцевых часов Blancpain. И никогда не будет!»

Кварца по-прежнему нет и не будет, но ставить только на классику во внутреннем соревновании с соседкой Breguet было бы опрометчиво. Поэтому Blancpain идет собственным путем. В последние годы марка наиболее известна как производитель традиционных и очень дорогих спортивных часов.

В истории марки был момент, когда Blancpain снабжала часами военных пловцов французского и германского флотов. Модель Fifty Fathoms стала предметом культа, тем более что никогда не производилась огромными тиражами, а создавалась только по специальным заказам. Исторические модели на аукционах отрывают с руками. Такой же популярностью пользуются и современные модели, регулярно выпускаемые в Ле-Брассю.

Участникам Time to Move повезло — новинки Fifty Fathoms нам показывал сам президент марки Марк Хайек. Среди них Blancpain Fifty Fathoms Automatique в золотом корпусе с синим керамическим циферблатом либо в стальном корпусе 45 мм. Другой вариант корпуса 45 мм — титан, к которому добавляется ремешок или металлический браслет из крупных звеньев. Знаменитая модель 1960-х Fifty Fathoms Barakuda возрождена в мельчайших деталях (вроде двухцветных светящихся меток) и выйдет в количестве 500 экземпляров.

Интересен сплит-хронограф Blancpain Air Command в корпусе, похожем на Fifty Fathoms, но предназначенный, как следует из названия, не для водного, а для воздушного океана. Об этом говорит и ротор автоподзавода, выполненный в виде трехлопастного пропеллера. Air Command вдохновлены часами, которые в 1950-х марка пыталась сделать для пилотов американских ВВС. Серия также ограничена 500 экземплярами.

Фабрика Blancpain в Ле-Брассю — особенное место. В эпоху, когда другие часовщики переходят к сверхтехнологиям и прислушиваются к оркестру роботов, здесь стараются оставаться мануфактурой в духе 1960-х — с запахом машинного масла, со шкафами, заставленными штампами, с собственным — на старый манер — производством необходимых инструментов. Это отчасти игра. В тылу у марки стоит броневой ударный батальон Swatch Group с ее почти неограниченными техническими, научными и финансовыми возможностями, но как витрина настоящего часового дела Blancpain очень и очень симпатична. К тому же марка и сама производит механизмы высшего класса, поставляя их соседям по группе, в том числе и родственной Harry Winston.

Алексей Тарханов