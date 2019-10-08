Центробанк зарегистрировал допэмиссию Курганмашзавода на 9,1 млрд рублей

Банк России 3 октября зарегистрировал дополнительную эмиссию акций ПАО «Курганский машиностроительный завод» (находится под управление госкорпорации «Ростех») на 9,1 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», акционеры Курганмашзавода — единственного в России предприятия, занимающегося производством боевых машин пехоты — на внеочередном общем собрании 23 июля приняли решение об увеличении уставного капитала компании со 167,797 млн руб. до 9,267 млрд руб. Планировалось разместить по закрытой подписке 9,1 млрд обыкновенных именных бездокументарных акций общества стоимостью один рубль. В компании это решение об увеличении уставного капитала объяснили необходимостью привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения текущей хозяйственной деятельности и снижения долговой нагрузки. Среди потенциальных приобретателей в документе указано АО «РТ-Курганмашзавод» (входит в Ростех).