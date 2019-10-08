В СПбГУ готовы принять предложения сотрудников о создании кампуса

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) заявили о готовности принять предложения относительно концепции нового кампуса в Пушкинском районе города. В вузе отмечают, что концепция создавалась с учетом предложений сотрудников и универсантов, сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее преподаватели, сотрудники и выпускники университета опубликовали открытое письмо, адресованное ректору СПбГУ Николаю Кропачеву. В нем они указали, что переезд университета в Пушкин «нанесет безусловный, непоправимый вред, как университету, так и развитию науки и образования в России в целом». Кроме того, авторы обращения предложили рассмотреть альтернативные варианты расширения вуза за счет зданий, которые были переданы СПбГУ на Васильевском острове несколько лет назад.

В руководстве университета отметили, что большинство занимаемых учебным заведением зданий территориально разобщены. Многие из них являются памятниками и поэтому не могут быть приспособлены «к требованиям современной науки и образования» и «обеспечить требуемые скорости развития университет не сможет».