Главным тренером ростовского СКА стал Владимир Усин

На пост главного тренера ростовского СКА назначили Владимира Усина, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Тренер работает в структуре СКА Ростов с сентября 2018 года и исполнял обязанности главного тренера после ухода Геннадия Степушкина.

«Для меня большая честь возглавить тренерский штаб клуба с богатой историей и великими спортивными достижениями. Мне хорошо знакомы футболисты команды, их сильные и слабые стороны, возможности. За прошедший месяц мы проделали большую совместную работу с ребятами, будем стараться и дальше сохранить эту тенденцию. Сделаю все возможное, чтобы привести клуб к новым победам и не разочаровать болельщиков»,— передает пресс-служба слова господина Усина.

Предыдущий тренер клуба Геннадий Степушкин объявил об уходе с поста главного тренера СКА в сентябре. Он остался неудовлетворен текущим результатом команды.

Дарья Голякова