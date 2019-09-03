Главный тренер ФК СКА Геннадий Степушкин покинул пост

Геннадий Степушкин объявил об уходе с поста главного тренера ростовского футбольного клуба СКА, сообщает пресс-служба клуба.

«Мною принято решение покинуть клуб. В сложный период для команды я сделал все, что было в моих возможностях. Текущим результатом я не удовлетворен. Желаю клубу процветания и достижения всех поставленных целей. СКА навсегда остается в моем сердце»,—передает пресс-служба слова господина Степушкина.

Исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Усин.

Дарья Голякова