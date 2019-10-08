Виза единственного представителя – ключ к открытию новых бизнес-горизонтов

Как открыть представительство зарубежной компании в Великобритании и получить британский паспорт?



Зачастую успешному бизнесу становится тесно на местном рынке. Уже многие предприимчивые бизнесмены выходят на международную арену, обеспечивая себя не только стабильной валютой, но и более низкими кредитными ставками.

Почему Великобритания?

Два года подряд Соединённое Королевство возглавляет список наиболее подходящих стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes. Страна лидирует «по мощности своих трудовых ресурсов, инновациям и отсутствию бюрократии». Великобритания становится синонимом слова «успех».

По сравнению с остальными европейскими странами это идеальная стартовая площадка для развития бизнеса на рынках Европы, Африки, Ближнего Востока и Америки. Англия – отличная база для налаживания контактов и поиска клиентов для материнской компании по всему миру. Во-первых, британский офис – это престижно, а во-вторых, власти Соединённого Королевства всячески поддерживают бизнес и поощряют инвестиции в свою экономику. Однако не всем известно, что открытие здесь своего представительства не требует вложений – за минимальные инвестиции вы получаете благоприятную среду для развития своего бизнеса за пределами России.

Более того, открытие офиса в Великобритании даёт уникальную возможность получить визу Единственного представителя зарубежной компании (Representative of an Overseas Business). И, между прочим, это очень удобный вариант иммиграции в Англию. У визы представителя есть огромное преимущество: заявитель не должен иметь собственные средства для того, чтобы вести бизнес в Соединённом Королевстве. Финансовыми вопросами полностью занимается головной офис компании.

Как стать представителем компании в Англии

Рассмотрим конкретную ситуацию. Материнская компания назначает своим представителем в Великобритании одного из своих сотрудников, занимающего руководящий пост. По условиям программы он не должен быть владельцем основного пакета акций. Высшее образование, опыт работы и базовый английский язык – обязательные условия для амбициозного руководителя. Далее компания собирает документы, открывает филиал в Соединённым Королевстве и готовит бизнес-план. И уже после этого сам представитель зарубежной компании готовится к подаче документов для визы. Часто в процессе рассмотрения заявки Министерство внутренних дел Великобритании назначает заявителю собеседование. Миграционная служба также обращает внимание на стаж сотрудника и его достижения на службе.

Если вы устроили Home Office по всем пунктам и вам одобрили визу единственного представителя компании, то вы можете начинать покорять горизонты международного рынка. К слову, представитель имеет право работать на территории Англии только в своей компании – виза не предполагает развитие собственного бизнеса.

Сначала – виза, потом – британский паспорт

Через 3 года, по окончании срока действия визы представителя зарубежной компании, её можно продлить ещё на 2 года. А после того, как иммигрант прожил по этой визе на территории Англии 5 лет и более, он может подать заявление на ПМЖ. При оформлении постоянного резидентства нужно доказать, что филиал все ещё нужен материнской компании и ведёт активную деятельность в течение всего срока. Постоянная работа представительства и продолжение деятельности материнской компании – основные требования.

Однако при всей видимой простоте процедуры получения визы единственного представителя зарубежной компании и открытия британского офиса нужно понимать, что эти процессы имеют множество тонкостей и нюансов, о которых неподготовленный человек не подозревает. Директор по работе с клиентами компании Imperial & Legal Василий Клюев поясняет: «Нужно иметь серьёзные основания для открытия филиала в Англии. Например, аргументированная программа обмена инновациями или подписанные внешнеэкономические договоры». Именно поэтому оформление документов, составление бизнес-плана для британского филиала и подготовку представителя компании к собеседованию в Home Office лучше делегировать профессионалам. Иммиграционные специалисты компании Imperial & Legal не только зарегистрируют представительство компании, но и помогут с получением визы для семьи зарубежного представителя, возьмут на себя юридическое и бухгалтерское сопровождение филиала.

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