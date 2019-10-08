В 2021 году в России могут появиться умные «лежачие полицейские»

Умные «лежачие полицейские» могут появиться в России в 2021 году, сообщил ТАСС представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. Модифицированные искусственные неровности при помощи системы фото- или видеофиксации будут самостоятельно определять, поднимать барьер или нет.

«Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут назвать уже в следующем году. Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные “лежачие полицейские” появятся в 2021 году»,— рассказал господин Федосеев. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн руб.

Согласно проекту, барьер будет опускаться или подниматься перед приближающимся автомобилем в зависимости от соблюдения им скоростного режима. «Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать ПДД. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится»,— пояснили в «Автонете».

Также работа электропривода умного «лежачего полицейского» может основываться на получении телематических данных транспортного средства, а именно попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД. Для пропуска скорой помощи или других экстренных служб система сможет работать дистанционно.

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