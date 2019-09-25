Инвестиции в безопасность Вкладывать деньги в профилактику дорожно-транспортных происшествий не только правильно, но и выгодно

Обеспечение безопасности дорожного движения и, как следствие, сбережение жизней граждан нашей страны – процесс не только трудоемкий, но и весьма затратный, требующий огромных государственных инвестиций и консолидированных усилий, в том числе и материально-финансовых, со стороны всех участников. Для того чтобы понять – насколько, достаточно заглянуть в паспорта федеральных и национальных программ и проектов в области безопасности дорожного движения. Здесь можно наглядно убедиться, что грандиозность задач, закрепленных в них, подкреплена внушительными суммами из государственного бюджета.

Например, в текущем и следующем году на завершение реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах» из госказны будет потрачено 2 млрд 901,13 млн рублей. Общие же затраты составят 34,4 млрд рублей. Деньги немалые, но благодаря им число погибших на дорогах россиян снизилось с 27,9 тысяч в 2013 году до 19 тысяч в 2017. И цифра эта, за которой стоят бесценные человеческие жизни, продолжает снижаться.

Стоит учесть, что параллельно с завершением ФЦП в нашей стране уже начала действовать федеральная программа «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», план действий которой расписан до 2024 года.

Только в этом году на материально-техническое перевооружение контрольно-надзорных органов и аварийно-спасательных служб, развитие информационных технологий, оснащение организаций здравоохранения санитарным транспортом будет потрачено 9 млрд 120 млн рублей. Еще 200 млн рублей государство выделило на пропагандистско-воспитательную работу, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей.

Общий же бюджет национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 4,8 трлн рублей. Именно столько будет потрачено в ближайшие пять лет на то, чтобы российские дороги стали лучше и безопаснее, а водители — ответственнее.

Не только из бюджета

В паспорте нацпроекта указаны и основные источники финансирования, и цели, на которые будут потрачены деньги. Уже решено, что более 86% всех трат возьмут на себя региональные бюджеты, на долю федерального бюджета придется около 9% всех расходов, а остальное будет оплачено из внебюджетных источников. При этом деньги от федерального центра регионы будут получать только в том случае, если смогут выполнять нормативы, причем разные для разных субъектов. Например, Белгородская область должна довести уровень дорог, находящихся в нормативном состоянии, с 67,1% до 68,7%, а Архангельская — с 14,6% до 29%.

Основная статья расходов — дорожная сеть, на нее будет потрачено почти 93% всего изначального бюджета. Около 6% — на Общесистемные меры развития дорожного хозяйства, остальное будет потрачено на повышение безопасности дорожного движения и на автомобильные дороги, которые находятся на балансе Министерства обороны.

В результате реализации нацпроекта с 43% до 50,9% должны вырасти доли соответствующих нормативам региональных дорог, с 42% до 85% — дорог городских агломераций.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено, что подразделения Госавтоинспекции получат 12,5 тысячи приборов для контроля состояния дорог. Должна быть создана система направления электронных жалоб на штрафы через портал госуслуг, организован обмен данными между МВД и Минздравом о водителях, имеющих медицинские противопоказания. Также подразделения получат 9,3 млн экспресс-тестов для определения состояния опьянения, а районные медицинские центры — специальные хроматографы для выявления в организме водителей психотропных веществ и наркотиков.

В ходе реализации проекта подразделения ДПС получат около 40 тысяч новых патрульных машин. Как рассказал в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин, закупаться для Госавтоинспекции будут автомобили с высокими динамическими качествами, способные работать в разных скоростных режимах. Также предусматривается их дополнительная энергообеспеченность, поскольку в автомашины ДПС сейчас устанавливается большое количество электроники: видеорегистраторы, фото- и видеофиксаторы, громкоговорители, радиостанция — энергосистема серийного автомобиля на такую нагрузку не рассчитана.

Сколько стоит жизнь?

Огромные деньги, которые вкладываются в безопасность дорожного движения, должны в конечном счете дать главный результат — сохранить человеческие жизни и поставить Россию в один ряд с передовыми странами Европы по показателю социального риска (число погибших в результате ДТП на 100 000 населения). Ближайшая цель национального проекта — 4 погибших на сто тысяч к 2024 году. Главная – нулевая смертность на дорогах к 2030.

По подсчетам специалистов Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики величина ущерба от потери человеческой жизни может составлять примерно 9 млн рублей. В целом же эксперты оценивают экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий в 2–5% ВВП ежегодно. Такой разброс объясняется тем, что имеется большое количество разнообразных подходов, методик и рекомендаций — но в России не существует единого утвержденного стандарта. Вдобавок стоимость человеческой жизни разные организации оценивают по-своему.

Как бы то ни было, при расчете общей суммы экономических потерь учитывается стоимость сокращения объема производства и потребления получивших травму людей, стоимость ресурсов, которые были израсходованы на их лечение, которые в иных обстоятельствах могли бы быть направлены на повышение общественного благосостояния.

Некоторые специалисты делят социально-экономический ущерб от ДТП на прямой и косвенный. К первому относят потери на ремонт и восстановление автомобилей, затраты государства на обеспечение безопасности дорожного движения и медицинскую помощь, а ко второму – полную или частичную потерю человеком трудоспособности и то, как это сказывается на производстве, где он трудился до аварии.

Однако при всей разности подсчетов ущерба от гибели или травмирования человека в результате дорожно-транспортного происшествия для всех очевидно, что вкладывать деньги в предупреждение подобных трагедий намного выгоднее, чем устранять их последствия.

Никто не останется в стороне

Последовательная реализация всех федеральных программ и национального проекта уже приносит результат. По данным российской Госавтоинспекции, с 2012 года наблюдается устойчивое снижение количества ДТП, а также числа погибших и раненых в них. Это стало следствием комплексного подхода, включающего в себя, по словам

О. Понарьина, улучшение инфраструктуры и качества дорог, повышение требований к водителям, совершенствование подготовки водителей, улучшение медицинского обеспечения, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

При этом, по мнению замглавы ГУОБДД МВД России, очень многое в реализации общей стратегии безопасности дорожного движения зависит от региональных властей. Так, если в целом по стране смертность в ДТП снижается, то в отдельных регионах она остается на прежнем уровне, а кое-где и растет.

«Почему это происходит? Причины разные. Если взять инфраструктурную часть, то нас не устраивают темпы ремонта и содержание дорог, приведение их в нормативное состояние с точки зрения внедрения мероприятий по безопасности дорожного движения. Мы в рамках нацпроекта предлагали оснастить все нерегулируемые пешеходные переходы на многополосных участках дорог лежачими полицейскими, раз средства фотофиксации имеют отложенный эффект, но иначе реально снизить скорость перед пешеходными переходами невозможно. К сожалению, объемы и темпы работ тоже недостаточные. Осветить пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, локальные участки, где имеются места концентрации ДТП, то же самое — и объемы, и темпы работ недостаточные», — указал Понарьин.

Иными словами, в достижении главной цели — нулевой смертности на российских дорогах — не может быть мелочей и сторонних наблюдателей. Это общенациональная, очень трудная, но в высшей степени человечная задача для каждого из нас.