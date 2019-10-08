Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10365 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4965. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4915. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4815. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3630. 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 3040. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2945. 10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575. 11 (11). Гаэль Монфис (Франция) — 2375. 12 (11). Фабио Фоньини — 2280. 13 (13). Маттео Берреттини (оба — Италия) — 2221. 14 (15). Давид Гоффен (Бельгия) — 2190. 15 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2130. 16 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 1995. 17 (19). Джон Иснер (США) — 1895. 18 (18). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1780. 19 (20).Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1719. 20 (21). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1670.…33 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1261.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096 очков. 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6015. 3 (4). Наоми Осака (Япония) — 5621. 4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5525. 5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041. 6 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4962. 7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776. 8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495. 9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935. 10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848. 11 (11). Джоанна Конта (Великобритания) — 3063. 12 (12). Слоун Стивенс (США) — 2818. 13 (13). Анжелик Кербер (Германия) — 2775. 14 (15). Мэдисон Кис — 2767. 15 (16). София Кенин (обе — США) — 2615. 16 (14). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2580. 17 (17). Петра Мартич (Хорватия) — 2517. 18 (21). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390. 19 (23). Элиза Мертенс (Германия) — 2290. 20 (24). Элисон Риске (США) — 2185… 35 (38). Екатерина Александрова — 1473… 39 (45). Дарья Касаткина — 1425…40 (40). Анастасия Павлюченкова — 1385… 45 (42). Вероника Кудерметова — 1244… 55 (56). Светлана Кузнецова — 1051…66 (65). Анна Блинкова — 936… 78 (79). Маргарита Гаспарян — 779... 88 (89). Анастасия Потапова — 695… 92 (93) Наталья Вихлянцева— 654… 100 (100). Анна Калинская (все — Россия) — 616.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
просмотров: 56834
просмотров: 39677
просмотров: 38733
просмотров: 34685
просмотров: 26433