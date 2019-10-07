Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как будет работать современная детская коляска от Bosch.

Такому изобретению человечества, как автомобиль, меньше полутора сотен лет, поэтому неудивительно, что многие устройства и понятия перекочевали на него с транспортных средств, изобретенных ранее, например, рессоры, успешно применявшиеся в гужевом транспорте. Сегодня эта архаичная, на первый взгляд, конструкция успешно применяется на отдельных внедорожниках. Или навигация, пришедшая в автомобиль из науки о судовождении. Но, оказывается, бывает и наоборот.

Немецкая фирма Bosch за последние сто лет много что придумала для автомобиля: в 1902 году — свечу зажигания, в 1921 – клаксон, электрическое устройство для подачи звукового сигнала. В 1978 году антиблокировочную систему. И список этот далеко не полный. Но в 2020 году Bosch совместно со шведской компанией Emmaljunga обещает представить на рынке детскую прогулочную коляску, в которой будут применены знания и опыт, уже опробованные в автомобилестроении.

У коляски есть батарея и два электромотора. При подъеме в гору электродвигатели автоматически вступают в работу и помогают движению. При спуске со склона моторы помогают замедлиться. Тормозная система срабатывает сразу же и в том случае, когда родители отпускают ручку коляски. Никакие дополнительные кнопки не нужны. Для полной зарядки батареи требуется чуть больше двух часов. Запас хода — 15 километров. Если маршрут короче, через USB-порт коляски родители могут заряжать свои мобильные устройства. Если кто-то попытается угнать коляску – на смартфон придет соответствующее оповещение, сработает сигнализация и автоматически задействуется тормоз.

И еще. Тестирование инновации Bosch среди пользователей показало, что система способствует улучшению осанки родителей, поскольку теперь они могут с меньшими физическими нагрузками поднимать коляску в гору, вести ее по неровной дороге или навстречу сильному ветру. Кроме того, система дает явные преимущества во время ведения коляски одной рукой, например, когда второй рукой нужно держать за руку старшего ребенка.