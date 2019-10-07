Accor планирует открыть Novotel в Казани

Компания Accor Group планирует открыть отель Novotel на улице Козина в Ново-Савиновском районе Казани, стало известно “Ъ-Казань” от представителей гостиничного бизнеса. В российском представительстве Accor от комментариев отказались.

Компания пришла на рынок Казани в 2009 году, открыв трехзвездочный отель Ibis на 155 номеров.

Прежде Accor Group заявляла о планах в 2013 году начать строительство Novotel на 120 номеров на пересечении улиц Чернышевского и Дзержинского. Предполагалось, что в здании общей площадью 19,8 тыс. кв. м разместятся также офисная часть, фитнес-центр, ресторан, два конференц-зала. Однако проект не был реализован.

Ранее “Ъ-Казань” сообщал, что сеть отелей «Берисон» намерена расширить свое присутствие в Казани и открыть гостиницу в здании гимназии Мануйловой на улице Япеева.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"