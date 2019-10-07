Эрмитаж и ПНТ совместно отреставрируют портрет Екатерины II

Государственный Эрмитаж и АО «Петербургский нефтяной терминал» объявили о запуске долгосрочной программы сотрудничества. Первым проектом, в котором примет участие ПНТ, станет реставрация портрета императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьенна Фальконе, размещенного в стенах музея.

Стоимость планируемых реставрационных работ стороны не раскрывают, однако знакомые с ситуацией источники утверждают, что речь может идти о нескольких миллионах рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербургский нефтяной терминал завершил реставрацию знаменитого знака «Ленинград» на территории Большого порта Санкт-Петербурга. Восстановительные работы на историческом объекте продолжались два года.