В Большом порту Санкт-Петербурга восстановили стелу «Ленинград»

Петербургский нефтяной терминал завершил реставрацию знаменитого знака «Ленинград» на территории Большого порта Санкт-Петербурга. Восстановительные реставрационные работы продолжались два года, сообщили в ПНТ.

Стела «Ленинград» была установлена в 1977 году. По словам краеведов, сейчас это один из двух сохранившихся в городе подобных знаков — еще один стоит на железнодорожной станции Ижоры, однако находится в неудовлетворительном состоянии. В порту знак «Ленинград» располагается на территории ПНТ на мысу на берегу Морского канала напротив косы Канонерского острова. Общий объем инвестиции в весь комплекс работ по обновлению стелы и благоустройству территории превысили 3 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПНТ инвестирует до 1 млрд рублей в строительство самого крупного на своей территории резервуара для работы с темными нефтепродуктами. Его рассчитывают ввести в эксплуатацию во II квартале 2020 года.