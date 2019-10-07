Британские розничные продажи в сентябре оказались худшими с 1995 года

Розничные продажи в Великобритании в сентябре упали на 1,3%, тем самым они оказались худшими с 1995 года, когда начали публиковать такие данные. Такие результаты содержатся в опубликованном в понедельник отчете, совместно подготовленном Британским консорциумом розничной торговли (BRC) и аудиторской компанией KPMG. Средний годовой рост за последние 12 месяцев замедлился до 0,2%, это также худший результат с 1995 года.

«На фоне того, что перспектива "Брексита" без соглашения все больше влияет на решения потребителей о покупках, неудивительно, что рост продаж снова ушел в минус. Многие потребители воздерживаются от покупок, не являющихся первой необходимостью, или покупают с большими скидками, в то время как продажи осенней одежды пострадали от теплой погоды в сентябре»,— отмечает генеральный директор BRC Хелен Дикинсон. «Продолжающаяся неопределенность вокруг "Брексита" очевидно существенно влияет на психику потребителя, так что все категории непродовольственных товаров снижались в сентябре. Потребители решили сосредоточиться на товарах первой необходимости, продукты питания были одной из немногих категорий, показавших рост»,— считает и глава подразделения KPMG по ритейлу в Великобритании Ричард Лим.

Платежный сервис Barclaycard, являющийся подразделением банка Barclays, представил в понедельник собственный отчет о более широких потребительских тратах в сентябре — они выросли на «скромные» 1,6%. Его данные подтверждают, что упали расходы на непродовольственные товары, выросли расходы на товары первой необходимости, а также на развлечения — они увеличились на 4,7%.

Яна Рождественская