Сотрудник «Мостостроя-11» осужден за обрушившийся мост Нефтеюганском районе

Начальник участка «Мостострой-11» признан виновным в том, что в ноябре 2018 года после обрушения моста в Нефтеюганском районе (ХМАО) погибли два работника. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), сообщил СКР.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, 5 ноября 2018 года начали разборку пролетного строения демонтируемого моста на 741 км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск. Начальник участка не проверил наличие установленных распорок и временных опор с земли в местах демонтируемых плит. Мост обрушился. Упав с высоты, погибли два работника, трое — получили тяжкие вред здоровью, еще четверо — телесные повреждения, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести.