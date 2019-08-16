Сотрудника «Мостострой-11» будут судить за обрушившийся мост в Нижневартовском районе

Нефтеюганская межрайонная прокуратура (Ханты-Мансийский автономный округ) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка «Мостострой-11». Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.3 ст.216 УК РФ). Напомним, из-за обрушившегося моста в Нижневартовском районе, упав с высоты, погибли два работника, три — получили тяжкий вред здоровью.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, в ноябре 2018 года работники компании приступили к разборке пролетного строения демонтируемого моста на 741 км автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск. Начальник участка не проверил наличие установленных распорок и временных опор с земли в местах демонтируемых плит. 5 ноября мост обрушился. Кроме пострадавших работников «Мостострой-11», сама компания также получила «значительный материальный ущерб», добавили в пресс-службе окружной прокуратуры. Уголовное дело направлено в суд.