За первые выходные октября в Петербург и Ленобласть по электронной визе приехали 650 иностранцев

По состоянию на 08:00 понедельника, 7 октября, на территорию Санкт-Петербурга и Ленобласти по электронной визе пропустили 650 иностранных туристов из 27 стран. Почти половину из них (286 человек) составили граждане Эстонии. Об этом со ссылкой на региональное Погрануправление ФСБ сообщает «Фонтанка.ру».

В десятку стран, жители которых посетили Петербург и Ленобласть бесплатно на срок до 8 дней, вошли также Латвия (76), Литва (75), Румыния (50), Финляндия (34), Германия (32), Польша (31), Китай (15), Филиппины и Мексика (по 6), Франция и Иран (по 5).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по состоянию на пятницу, 4 октября, на получение электронных виз от иностранных граждан было подано около 6 тыс. заявлений.

Напомним, что с 1 октября у туристов из 53 стран появилась возможность оформить электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти. Въезд и выезд по таким визам возможен на всех видах транспорта, кроме железнодорожного.