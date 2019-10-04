Около 6 тыс. заявок от иностранных граждан подано на получение электронных виз в Петербург

Почти 6 тысяч заявок подано на получение электронных виз для посещения Петербурга и Ленобласти за четыре дня. Как сообщили в Смольном, больше всего заявлений поступило от граждан Эстонии, Германии и Финляндии.

Напомним, что с 1 октября у туристов из 53 стран появилась возможность оформить электронную визу для посещения Санкт – Петербурга и области. Электронная виза предоставляется бесплатно с возможностью пребывания в городе в течение восьми суток.

Въезд и выезд по таким визам в Петербург и Ленобласть возможен на всех видах транспорта, кроме железнодорожного.