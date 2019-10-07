Aston Martin анонсировал Vantage Roadster

Aston Martin Vantage Roadster. Фото: Aston Martin

Aston Martin Vantage Roadster. Фото: Aston Martin

Aston Martin Vantage Roadster. Фото: Aston Martin

Aston Martin Vantage Roadster. Фото: Aston Martin

Судя по фотографиям, автомобиль сохранит дизайн купе и будет визуально отличаться только мягким складным верхом. Ожидается, что технически Vantage Roadster окажется аналогичен Vantage и получит 510-сильный 4-литровый бензиновый V8 производства Mercedes-AMG и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Не исключено, что появится и версия AMR с 7-ступенчатой «механикой».

Официальная премьера Aston Martin Vantage Roadster состоится в ближайшее время. В продажу автомобиль поступит весной 2020 года.