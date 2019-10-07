УФАС отменило торги по аренде участка под строительство автовокзала в Ивангороде

Ленинградское УФАС по итогам рассмотрения жалобы об условиях проведения торгов по аренде участка под строительство нового автовокзала в Ивангороде приняло решение аннулировать аукцион. Комиссия установила, что информация о конкурсе была опубликована 23 сентября, хотя, согласно его условиям, заявки принимались с 30 августа. На это несоответствие указал заявитель — компания «СК Балт-строй», сообщает АБН.

Отметим, что начальная стоимость контракта по торгам на право аренды участка составляла 490 тыс. рублей. Возвести новый автовокзал в Ивангороде местные власти планируют уже несколько лет. Соответствующий проект был готов еще в 2010 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что УФАС предписало Упрдор «Северо-Запад» внести изменения в документацию по аукциону на выполнение работ по содержанию сети федеральных автомобильных дорог в 2019 - 2021 годах.