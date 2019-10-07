Мэрия Уфы отказала клиентам «Золотого запаса» в согласовании митинга

Мэрия Уфы отказала клиентам компании «Золотой запас», которые считают ее финансовой пирамидой, а себя обманутыми вкладчиками, в согласовании публичной акции 19 октября. Акцию в форме митинга с численностью до 500 участников планировали провести 19 октября у ДК Химиков. Участники хотели потребовать от правительства Башкирии решить проблему с выплатами и взять решение вопроса под контроль властей.

Вице-мэр Уфы Рустем Газизов, подписавший отказ, сослался на то, что на этот день на этой площадке уже согласованы другие публичные мероприятия, равно как и на других специально отведенных местах. Напомним, что это самая распространенная причина отказа уфимских властей в согласовании пикетов и митингов. Чиновник предложил организаторам рассмотреть другую дату проведения мероприятия и одновременно предупредил об ответственности за проведение несогласованной акции.

Ранее вкладчики «Золотого запаса» обратились с коллективным заявлением в МВД России с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества с их средствами. Из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более 5 тыс. жителей Башкирии, в основном пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. Они приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента — онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантирует выплату 16% в год. Офисы онлайн-платформы находились там же, в отделениях банков.

Ирина Самойлова