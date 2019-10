«Macallan 1926 года из бочки №263 считается “Святым Граалем” в мире виски»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самой дорогой коллекции виски в истории аукционов.

Еще одно аукционное мероприятие дома Sotheby's проходит сейчас в Лондоне. Оно началось 27 сентября как онлайн-торги, а завершится 24 октября настоящим офлайн-аукционом в выставочном центре «Олимпия» в Западном Кенсингтоне и будет приурочено к аукциону коллекционных автомобилей, который с 2007 года ежегодно проходит в британской столице. Что же это за торги? «Величайшая коллекция виски»,— так назвали устроители торгов. Самая дорогая коллекция виски в истории аукционов, и первыми торгами в истории Sotheby's, на которых представлены спиртные напитки одного владельца — single-owner collection. Собрание охватывает наиболее полный ассортимент престижного шотландского виски, происходящего из частного погреба, и оценивается в 4 млн фунтов стерлингов или $4,8 млн.

Здесь будут представлены марки Bowmore, Highland Park и, прежде всего, Macallan. Именно последний представлен в коллекции наиболее полно. Около половины выставленных лотов являются бутылками именно этой марки; их общая оценочная стоимость превышает 2,2 млн фунтов. Главным лотом торгов станет 60-летний Macallan 1926 года из бочки №263 с оригинальной маркировкой. Виски оттуда разлили всего в 40 бутылок, и теперь они считаются «Святым Граалем» в мире виски; на 12 из этих бутылок наклеили этикетки, дизайн для которых создал Питер Блейк, еще 12 бутылок украсили этикетки кисти Валерио Адами, а еще две бутылки были проданы в индивидуальном порядке, причем этикетку для одной из них лично нарисовал ирландский художник Майкл Диллон. Оставшиеся 14 бутылок были разлиты и маркированы как основа линейки Fine and Rare.

Macallan 60 Years Old, Fine & Rare Series — это единственная бутылка виски, которая необходима для завершения как коллекций розливов из бочки № 263, так и всей вертикали Fine and Rare. Есть и раритеты других марок. Старейшие розливы Glenfiddich и Balvenie, в том числе 50-летний Balvenie 1937г., 50-летний Glenfiddich и 64-летний Glenfiddich 1937. Mortlach and Glenlivet 70 Year Old Generations, The Macallan Queen’s Mother’s 80th Birthday и ассортимент марочных сортов Glen Grant, Linkwood и Macallan Speymalt.