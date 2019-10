Олег Дерипаска просит явиться в кубанский суд представителей Telegraph, Times и Nation

Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски направили уведомления изданиям The Telegraph, The Times и The Nation о заседании в арбитражном суде Краснодарского края по делу о причинении ущерба его деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Мельникова. Уточняется, что представители истца перевели судебные документы на английский язык.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в середине сентября текущего года в арбитражный суд Краснодарского края поступило исковое заявление от господина Дерипаски к ежедневной британской газете The Times (Times Newspapers Limited), североамериканскому журналу The Nation (The Nation Company LLC) и британскому The Telegraph (Telegraph Media Group Limited). Претензии российского предпринимателя связаны с защитой деловой репутации. Якобы Минфин США использовал данные СМИ в качестве обоснования для наложения на бизнесмена санкций.

Дмитрий Михеенко