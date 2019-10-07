Суд отклонил иск общественников к администрации СИЗО «Кресты»

Колпинский районный суд по итогам рассмотрения административного искового заявления членов Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Яны Теплицкой и Романа Ширшова к ФКУ СИЗО-1 «Кресты» в удовлетворении требований истцам отказал.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, заявители оспаривали действия администрации следственного изолятора, запретившей, по их данным, общение с одним из обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро в апреле 2017 года.

Ранее «Ъ» писал, что члены ОНК Санкт-Петербурга подали иск в суд, требуя признать администрацию СИЗО «Кресты» нарушившей закон «Об общественном контроле». Речь идет о прерывании беседы с фигурантом дела о теракте в петербургском метро Аброром Азимовым, во время которой он рассказывал правозащитникам об обстоятельствах пыток, якобы примененных к нему в «секретной тюрьме».