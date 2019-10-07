Основатель «Русского радио» вышел из медиабизнеса

Основатель «Русского радио» Сергей Кожевников 3 октября передал свою долю в 50% в проекте по развитию телеканала «Твой дом» певцу и вице-президенту Crocus Group Эмину Агаларову. Сумма сделки не раскрывается. Таким образом, у господина Кожевникова больше нет активов в медиабизнесе.

«Перспективы у традиционных медиа с каждым годом будут только ухудшаться. Если я и буду когда-нибудь заниматься медиа, то только проектами в интернете»,— заявил господин Кожевников РБК.

Проект по развитию телеканала называется ООО «Хит ТВ». Компания также является учредителем еженедельника «OK!», который господин Агаларов купил в июле. Сам телеканал «Твой дом» также принадлежит певцу (через компанию ООО «Твой дом ТВ»).