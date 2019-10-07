Арестованная в Татарстане сотрудница Роспотребнадзора подозревается в получении 120 тысяч рублей

СКР в Татарстане раскрыл детали задержания 37-летней сотрудницы управления Роспотребнадзора по республике Лилии Вазиевой по делу о взяточничестве. Как сообщает пресс-служба ведомства, она подозревается в получении 120 тыс. руб.

По данным следствия, в октябре 2019 года задержанная во время проверки одного из объектов общепита в Казани выявила нарушения, связанные с повышенным уровнем шума. Она потребовала от представителя предприятия 120 тыс. руб. Взамен она пообещала прекратить производство по делу об административном правонарушении и общее покровительство. Однако, представитель предприятия обратился в правоохранительные органы. И все остальные действия проходили под контролем оперативных служб.

Госпожу Вазиеву задержали 4 октября после получения взятки. Вину женщина признала частично.

Напомним, что в данный момент сотрудница Роспотребнадзора находится под домашним арестом.

"Ъ-Казань"