Сотрудницу Роспотребнадзора в Казани задержали за получение взятки

В Казани правоохранители задержали сотрудницу управления Роспотребнадзора по Татарстану Лилию Вазиеву, подозреваемую в получении взятки. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 3ст. 290 УК РФ, сообщили “Ъ” в пресс-службе Приволжского райсуда.

Подробности дела и сумма взятки не раскрываются. Известно, что она взяла деньги за прекращение производства по делу об административном правонарушении. Суд отправил ее под домашний арест до 4 декабря.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Татарстану, Вазиева занимает должность главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене питания.

"Ъ-Казань"