КГИОП отказался включать в реестр памятников исторический Дом Шредера на Васильевском острове

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга выпустил распоряжение об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия «Дом Шредера (с флигелем и оградой)», расположенного по адресу: набережная реки Смоленки, д. 8/86, лит. Б; д. 10, корп. 2, лит. Б, в единый государственный реестр памятников истории и культуры. Соответствующий документ размещен на сайте Смольного.

В сообщении уточняется, что соответствующее решение вынесено по результатам государственной историко-культурной экспертизы, с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что КГИОП включил в реестр памятников два действующих жилмассива на Лесном проспекте в Выборгском районе Петербурга.