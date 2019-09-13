Жилмассив «Городок Текстильщиков» на Лесном проспекте признали региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга включил в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения ансамбль «Городок Текстильщиков (жилой комплекс)» на Лесном проспекте, д. 59 (несколько корпусов) в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Жилмассив «Городок Текстильщиков» был построен в 1931 году и представляет собой характерный пример комплексной застройки жилого района и выражения в архитектуре социальных идей 1920-1930-х годов. Участок располагался вблизи от текстильных фабрик «Красный маяк», «Красная нить» и «Октябрьская». Ансамбль включает в себя шесть жилых корпусов и здание бытового обслуживания.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что охранный статус в качестве регионального памятника также получил «Батенинский жилмассив», расположенный по адресу: Лесной проспект, 37.