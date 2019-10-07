ЮУ КЖСИ возглавил экономист из Якутии

Наблюдательный совет АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ, принадлежит правительству Челябинской области) назначил генеральным директором Владимира Атаманченко. Контракт с ним заключен на пять лет, сообщает пресс-служба корпорации.

Владимиру Атаманченко 39 лет. Он родился в Якутии. В 2003 году окончил Московскую академию экономики и права. Работал экономистом в унитарном предприятии «Якутптицепром», был сотрудником республиканского казначейства. В течение трех лет занимался кредитными проектами в реготделении «Россельхозбанка». С 2011 года работал в руководящем составе ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в Якутске. Был депутатом Государственного собрания республики Саха, занимал пост зампреда постоянного комитета по строительству и ЖКХ.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», с 8 мая после ухода Натальи Салеевой исполняющим обязанности генерального директора АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» был назначен Михаил Демаков. После вступления Владимира Атаманченко в должность господин Демаков вернется к прежним обязанностям заместителя генерального директора по девелопменту.