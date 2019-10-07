С Юга в столицу на природном газе

В Краснодаре на территории официального дилера IVECO – центра «АВТ Кубань» состоялась церемония передачи нового тягача IVECO STRALIS, использующего в качестве топлива природный газ. Автомобиль будет эксплуатироваться производителем животных кормов KARMY. Заправку грузового транспорта обеспечит сеть АГНКС «Газпром».
На территории официального дилера мирового лидера по производству коммерческих автомобилей IVECO в Краснодаре – центра «АВТ Кубань» – состоялась церемония передачи нового тягача IVECO STRALIS. Он использует в качестве топлива природный газ. Седельный тягач оснащен метановым двигателем нового поколения Cursor13 NP мощностью 460 лошадиных сил. Использование природного газа в качестве топлива позволяет автомобилю преодолевать до 600 км на одной заправке.
Как сообщили в компании, автомобиль будет эксплуатироваться производителем животных кормов KARMY. Заправляться тягач будет на сети АГНКС «Газпром». Уточняется, что грузовик будет задействован в междугородних перевозках компании KARMY, место производства продукции которой находится в Майкопе. Груз будет доставляться до основных складских логистических узлов производителя в Майкопе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Москве.
Всего автопарк компании KARMY насчитывает 16 грузовых автомобилей на природном газе. Заправку техники топливом EcoGas на Юге России обеспечивает 61 объект сети АГНКС «Газпром».
«Все больше компаний делают выбор в пользу использования экологичного и экономичного природного газа в качестве моторного топлива. Юг России традиционно занимает лидирующие позиции по этому показателю. Новой точкой роста для рынка газомоторного топлива станет сегмент междугородних и международных перевозок», – подчеркнул генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелёхин.
СПРАВКА
Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».
Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его стоимость в среднем по России составляет 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость 1 км пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 л бензина.
На территории России расположены более 400 газозаправочных объектов, 312 из них принадлежат Группе «Газпром». Общая производительность газозаправочной сети компании составляет 2,2 млрд куб. м природного газа в год.
Компания Iveco стала первым производителем коммерческого транспорта, который в 1991 году распознал потенциал природного газа — в результате этого дальновидного решения на сегодня Iveco S.p.A. готова предложить полную модельную линейку газовых грузовиков, фургонов и автобусов для использования на всех видах перевозок: от внутригородских до региональных и международных.
Компания KARMY - один из старейших производителей кормов премиум-класса для животных в ЮФО.