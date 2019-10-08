У «Зенита» получилось в первый раз

В понедельник ЦСКА и «Зенит» выдали интереснейшее противостояние, исход которого решился на последних секундах. Удачливее оказалась петербургская команда, победившая со счетом 82:79. Для «Зенита» это первая в истории гостевая победа над армейцами.

ЦСКА и «Зенит» в этом сезоне проходят через процесс трансформации, который редко бывает безболезненным. Армейцы начали его вынужденно, ввиду ухода ряда лидеров. «Зениту» же потребовалось серьезное усиление, поскольку он впервые получил право выступить в Евролиге. И пока обе команды не могут похвастать безупречной игрой. Но армейцы, начавшие сезон с осечки в матче против «Енисея», казалось, все-таки выруливают на верный путь. Подтверждением тому — их убедительный старт в Евролиге: они в гостях разбили «Валенсию», а защитник ЦСКА Майк Джеймс после той игры был признан MVP тура. «Зенит» же дебют в Евролиге провалил, уступив с разницей в 20 очков «Альбе». Но помимо очковых потерь поездка в Берлин обернулась еще и кадровыми. Из-за перелома носа выбыл из строя фигурант самого неожиданного перехода лета Густаво Айон, перебравшийся в Санкт-Петербург из Мадрида. Плюс несколько месяцев из-за травмы бедра не сможет играть Андрей Зубков. То есть для «Зенита» сложился не лучший фон перед поездкой в Москву, где ему еще ни разу не удавалось обыгрывать ЦСКА.

Вчерашняя игра также поначалу шла по сценарию, который писал наставник армейцев Димитрис Итудис. ЦСКА был лучше, особенно когда дело доходило до игры в краске. Вот где сказывалось отсутствие Айона. Ведь «большие» «Зенита» никак не могли согласовать свои действия. Это выливалось в чрезмерное количество брака в атаках и, что еще хуже, превращало оборону гостей в проходной двор. Этим с удовольствием пользовались и MVP первого тура Евролиги Майк Джеймс, терзавший гостей прорывами к кольцу и точными передачами, и бивший без промаха Кайл Хайнс, и Никита Курбанов с Уиллом Клайберном, надежно отрабатывавшие как в атаке, так и на подборах.

Но вот что странно — несмотря на вроде бы очевидное преимущество ЦСКА, на то, что в моменте его отрыв вплотную подходил к двузначному числу, на то, что главный тренер «Зенита» Жоан Пласа хватал тайм-ауты, чтобы взбодрить свою команду, гости загадочным образом из раза в раз возвращались в игру. На самом деле, конечно, все объясняется просто. Во-первых, Пласе удалось наладить игру под щитами. Во-вторых, «Зенит» сделал выигрышную ставку на дальние броски. Гости попадали более половины трехочковых попыток. Причем солировали тут не легионеры, а Антон Понкрашов и Евгений Воронов. Во многом их усилиями ЦСКА закончил третью четверть в роли догоняющего. И тут уже у Итудиса появился повод для волнения. И их по мере того, как матч шел к концу, меньше не становилось.

ЦСКА удавалось вплотную подбираться к сопернику, но тот всякий раз вытаскивал из-за пазухи козырь и снова уходил вперед. Такой матч не мог обойтись без нервной концовки. За восемь секунд до конца армейцы потеряли мяч в атаке, тут же сфолили на Эндрю Альбиси, за что француз их и наказал. Следом Тим Абромайтис довел преимущество гостей до четырех очков. В отчаянной попытке спастись ЦСКА сумел лишь сократить отставание и уступил — 79:82. Из трех матчей, проведенных в Единой лиге ВТБ, он выиграл всего один. Немыслимый еще недавно показатель.

Александр Петров