Бывший судебный пристав в Петербурге осужден за получение взятки и служебный подлог

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Калининского РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу. Женщина, имя которой в надзорном органе не называют, признана судом виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Суд, в частности, установил, что подсудимая требовала взятку в размере 100 тыс. рублей с должника по ее исполнительному производству. После получения денег ее задержали.

С учетом того, что на иждивении женщины находятся двое несовершеннолетних детей, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы в ИК общего режима с отсрочкой до наступления ее ребенку 14 лет. Кроме этого, бывшему судебному приставу запрещено в дальнейшем заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в отношении двоих высокопоставленных сотрудников регионального управления Роспотребнадзора.