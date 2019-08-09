Двоих сотрудников Роспотребнадзора по Петербургу подозревают в получении взятки

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по п.п. «а, в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки) в отношении замначальника отдела надзора за продукцией в обороте регионального управления Роспотребнадзора и главного специалиста-эксперта данного отдела. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, сотрудники ведомства в интересах личного обогащения потребовали от одного из индивидуальных предпринимателей взятку в размере 300 тыс. рублей за непривлечение его к ответственности за выявленные нарушения в сфере торговли. В момент получения вышеуказанной суммы они были задержаны. В настоящий момент подозреваемым предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура уличила петербургский Роспотребнадзор в нарушении закона о защите прав предпринимателей.