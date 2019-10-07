Депутат Максим Резник покидает должность главы комиссии ЗакСа по образованию и культуре

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник оставит должность главы комиссии ЗС по образованию, культуре и науке. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, опубликовав поданное им заявление.

Господин Резник заявил, что его решение напрямую связано со словами председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, который на заседании парламента 2 октября сказал, что «не может председатель комиссии по образованию и культуре зажигать на митинге с Навальным».

«После дискуссии с Вячеславом Макаровым не вижу для себя возможности дальнейшего пребывания на должности председателя комиссии. Есть вещи поважнее важных постов»,— написал депутат.

Максим Резник принял участие в согласованном митинге «в поддержку политзаключенных» в Москве. Там он выступал на сцене, как и оппозиционный политик Алексей Навальный.

Олег Дилимбетов