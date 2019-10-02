Вячеслав Макаров обвинил оппозицию в неблагодарности

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров во время заседания парламента 2 октября выступил с резкой критикой оппозиции.

Он заявил, что партия власти в ущерб себе отменила досрочное голосование, чтобы у других кандидатов было больше шансов занять мандаты. «Мы подарили вам 110 пасов с выходом один на один»,— сказал он, имея ввиду шансы на победу в 110 муниципальных образований Петербурга.

Обращаясь к лидеру фракции «Яблоко» Борису Вишневскому господин Макаров призвал его «остановить своих помощников». Спикеру ЗакСа не понравилось, что в МО «Литейный округ» во время заседания на столе стоял радужный флаг. Его поставил депутат Сергей Трошин, который защищает права ЛГБТ.

Также он упрекнул депутата Максима Резника в том, что он «зажигал с Навальным на митинге». Речь идет о согласованной акции «в поддержку политзаключенных» в Москве 29 сентября. Господин Резник принимал в ней участие и выступал на сцене.

«Вы что, коллеги, хотите к нам сюда повестку протестную перенести из Москвы? Санкт-Петербург спокойно живет и жил все эти годы. Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?», — заявил спикер городского парламента.

Олег Дилимбетов