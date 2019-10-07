Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдворения Саакашвили

Главная военная прокуратура (ГВП) Украины возбудила уголовное дело по заявлению бывшего руководителя Одесской области Михаила Саакашвили о его выдворении с территории страны в Польшу в 2018 году.

«В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018»,— сказано в сообщении ГВП в Facebook.

Напомним, Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и был лишен его спустя два года, в июле 2017-го. В 2018 году его депортировали в Польшу, признав виновным в незаконном пересечении границы. 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.

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