ВТБ объявил о новом выпуске инвестиционных облигаций

С потенциальной доходностью 10% годовых

Банк ВТБ объявил о начале сбора заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-45 Накопительный коридор нефть+золото» со сроком обращения 1 год. Сообщается, что потенциальная доходность составляет 10% годовых. Диапазон будет рассчитан на основе цен активов на 21 октября 2019 года: цена нефти +/- 9 долларов, цена золота +/- 135 долларов. Например, если в эту дату цена нефти будет $60, цена золота — $1 500, то диапазон будет определен по нефти - в $51-69, по золоту – в $1 365-1635. За все торговые дни, когда цены на нефть и золото будут одновременно находиться в заданных диапазонах, по облигации будет начисляться доход. Выплаты по нему будут происходить два раза в год - 21 апреля 2020 года и 20 октября 2020 года. При этом потенциальный доход инвестиционной облигации защищен от падения рубля по отношению к курсу доллара: если рубль подешевеет, доход по облигации будет увеличен на соответствующий процент. Если рубль подорожает, доход будет меньше.

Подать заявку на покупку бумаг можно до 18 октября текущего года включительно. Сделать это можно дистанционно, посредством мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции». Напомним, что это уже четвертый выпуск инвестиционных облигаций, размещаемый ВТБ в 2019 году. Ранее выпускались бумаги на валютную пару евро-доллар США, котировки акций четырех крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ.

Как рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов, банк видит спрос на инвестиционные облигации. «Потенциальная доходность по ним может быть выше, чем по депозитам. Риски потери средств при этом практически отсутствуют: облигации погашаются по номиналу. ВТБ сейчас активно расширяет линейку инвестиционных продуктов. Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить клиентам максимально широкий спектр возможностей для инвестирования», - пояснил он.