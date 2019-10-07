Росприроднадзор проверит жалобу на строительство химического завода «Татнефти» в Альметьевске

Житель Альметьевска пожаловался в Росприроднадзор в связи с запланированным строительством нового нефтегазохимического комплекса «Татнефти», который, по его мнению, может ухудшить обстановку в городе. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказала глава ведомства Светлана Радионова. При этом, по ее словам, на сегодняшний день в надзорный орган не поступало обоснований строительства нового завода.

Напомним, что новый нефтегазохимический комплекс «Татнефть» планирует построить в 2021 году. Речь идет об установке по производству малеинового ангидрида, она появится в промзоне Миннибаевского газоперерабатывающего завода в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Татарстана. В завод инвестируют свыше 70 млрд руб.

Ранее сообщалось, что жители Альметьевска создали петицию против строительства завода, поскольку считают его экологически опасным. При этом руководство «Татнефти» заявляло, что новый завод не навредит обстановке города. В выхлопной трубе комплекса будут установлены два датчика слежения за показателями. Они остановят производство в случае опасности.

"Ъ-Казань"