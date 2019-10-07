Продажи Mercedes-Benz в третьем квартале оказались рекордными

В третьем квартале было продано 590,5 тыс. автомобилей Mercedes-Benz, тем самым был поставлен рекорд по продажам для этого квартала. Такие данные были опубликованы концерном Daimler в понедельник, 7 октября. Продажи за квартал выросли на 12,2%, еще сильнее продажи выросли в Китае — на 12,9%, до 181,2 тыс. автомобилей.

Именно продажи в Китае помогли Mercedes-Benz добиться рекордных квартальных результатов. Сентябрьские продажи также поставили рекорд — 223,8 тыс. автомобилей, что на 10,4% больше, чем годом ранее.

Хорошие квартальные продажи улучшат ситуацию Daimler, осложнившуюся в последние месяцы. Во втором квартале компания отчиталась с рекордным убытком €1,6 млрд против прибыли €2 млрд годом ранее. Убыток бренда Mercedes-Benz составил во втором квартале €700 млн. В сентябре Daimler согласился выплатить немецкой прокуратуре €870 млн за урегулирования расследования о «дизельгейте» — автопроизводителя обвиняли в том, что около 700 тыс. произведенных им дизельных автомобилей было оснащено ПО для занижения уровня вредных выхлопов.

Яна Рождественская