Суд оштрафовал петербургскую компанию за незаконные работы на фасаде Дома Рубинштейна

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Евро Сити» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, компания оштрафована на 100 тыс. рублей за проведение несогласованных с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга работ на объекте культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1887-1891 гг. жил композитор Рубинштейн А.Г. Здесь в 1905-1906 гг. проходили заседания ЦК РСДРП», расположенном по адресу: Загородный проспект, д. 9, лит. А. В результате на историческом здании была зафиксирована утрата ряда украшений фасада, отнесенных к предметам охраны объекта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что КГИОП проконтролирует проведение ремонтных работ на фасаде Дома Рубинштейна. Сообщалось, что ответственность за содержание объекта закреплена за управляющей компанией ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района Петербурга».