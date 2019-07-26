КГИОП проконтролирует проведение ремонтных работ на фасаде Дома Рубинштейна

Сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга проведут проверку по факту возможного осуществления самовольных работ при капитальном ремонте фасадов исторического многоквартирного жилого дома, где жил композитор А.Г.Рубинштейн на Загородном проспекте, д.9, лит А. Ответственность за содержание объекта закреплена за управляющей компанией ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района Петербурга», сообщили в КГИОП.

Ранее КГИОП согласовал проектную документацию на выполнение работ по капремонту фасадов здания. Заказчиком выступала некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». При этом заявление на выдачу разрешения на проведение указанных работ до настоящего времени в КГИОП не поступало.

В целях подтверждения факта самовольных работ и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности комитетом организованы контрольно-надзорные мероприятия.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура потребовала устранить нарушения после перепланировки исторического памятника под магазин «Магнит» на Садовой улице в центре Петербурга.