В рамках предпринимательского форума «Дело за малым!» проведут 5 бизнес-игр

На предпринимательском форуме «Дело за малым!», который пройдет 18 и 19 октября в Краснодаре пройдет 5 бизнес-игр. Все участники смогут проявить свои лидерские и предпринимательские способности, почувствовать себя руководителем предприятия или менеджером среднего звена и, конечно, продемонстрировать навыки командной работы.



Одной из игр будет "Кактебетакоево", бизнес-утопия по мотивам проектов Илона Маска. По легенде игры, кубанская станица "Кактебетакоево" - это место, в котором Марс уже освоен, осталось лишь утрясти вопросы с местным населением. В течении игры участникам предстоит поработать с реальными проектами топового предпринимателя из Калифорнии и потренироваться в генерации собственных идей.

Еще одна игра, которая во время прошлогоднего форума вызвала необычайный ажиотаж и поэтому организаторы решили ее повторить – это «Завод». Каждой команде, в которой будет по 25 человек, предстоит пройти 80 бизнес-процессов, чтобы построить завод, и за 10 шагов вывести его в прибыль. Участники здесь отработают навыки оперативного принятия решений и креативного мышления. Все процессы, которые в реальной жизни предприятия занимают пятилетку, в игре участники пройдут за 1 день. В прошлом году в этой игре участвовало более 300 человек.

«Участие в бизнес-играх позволяет будущим и действующим предпринимателям осуществить самые смелые идеи, на которые в рамках действующих предприятий, возможно, они не решились бы. А здесь, реализовав задуманное, они увидят результат, к которому эта задумка может привести, и уже после этого принять решение о воплощении идеи в жизнь», - комментирует бизнес-игры врио руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Виталий Воронов.

Организаторы напоминают, что для участия в бизнес-играх, участник должен пройти регистрацию на сайте delozamalim.com.

Предпринимательский форум «Дело за малым!» пройдет 18 и 19 октября в краснодарском выставочном центре «Экспоград». Форум проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».