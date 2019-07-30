В Ленобласти после капремонта откроются 14 школ

В текущем году после капитального ремонта в Ленобласти будут открыты 14 школ. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Среди них — школы в Выборге, Волосово, пос. Саперный, Тосненском и Бокситогорском районах, сообщает ТАСС.

В пресс-службе правительства Ленобласти добавили, что всего с начала программы реновации учреждений образования в области обновили 47 школ. В текущем году на капремонт учреждений образования было выделено 450 млн рублей, еще 50 млн рублей поступило в виде софинансирования муниципальных образований.