Радий Хабиров признал в школьных столовых недовес и реализацию просроченной продукции

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в кабмине признал, что в школьных столовых установлены случаи подачи детям просроченных продуктов, в том числе молочных, и недовес блюд. Он дал главам муниципалитетов неделю, чтобы исправить ситуацию с организацией питания в школах, назвав ее «возмутительной» и сообщив, что получает много жалоб от родителей учащихся.

В 15-20 муниципалитетах (в Башкирии 21 город), отметил он, у сотрудников контрольного управления возникли «очень серьезные нарекания» к организации школьного питания. Так, в столовой лицея в селе Булгаково Уфимского района найдены гусеницы в компотной смеси, детям подавали просроченное молоко, вес блюд не соответствовал нормативам. Случается, что работники столовых исключают из меню салат, дают детям на выбор бифидок или чай, в то время как «должны давать и то, и другое». «Совсем безбожно у детей-то воровать. И что воровать-то — гречки что ли у нас нет?» — возмутился Радий Хабиров.

11 октября в Уфе решено провести закрытое совещание с главами по школьному питанию. Радий Хабиров поручил главам «лично залезть в каждую школьную столовую, прийти, проверить, собрать директоров школ и сделать им последнее предупреждение». «Это вопрос серьезный. Я хоть так, хоть так доведу его до конца и качество питания в школах налажу. Но я сторонник (того, чтобы. — “Ъ-Уфа“) наладить это без крови, без каких-то увольнений и жестких разборок»,— отметил глава региона.

Как в Уфе усиливали госмонополию на школьное питание, подробнее в материале “Ъ-Уфа“ «Школьное питание обойдется без частников».

Влада Шипилова