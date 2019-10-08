Lamborghini Urus

Двигатель, тип бензиновый, V8 Рабочий объем, куб. см 3996 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 650 при 6000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 850 при 2250–4500 Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 3,6 Максимальная скорость, км/ч 305 Средний расход топлива, л на 100 км 12,7 Цена в России, руб. от 16 600 000