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Lamborghini Urus
Журнал "Коммерсантъ Автопилот"
№8
от
08.10.2019
, стр. 36
Двигатель, тип
бензиновый, V8
Рабочий объем, куб. см
3996
Максимальная мощность, л.с. при об/мин
650 при 6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
850 при 2250–4500
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с
3,6
Максимальная скорость, км/ч
305
Средний расход топлива, л на 100 км
12,7
Цена в России, руб.
от 16 600 000
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Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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