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Lamborghini Urus

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 36
 
Двигатель, тип бензиновый, V8
Рабочий объем, куб. см 3996
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 650 при 6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 850 при 2250–4500
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 3,6
Максимальная скорость, км/ч 305
Средний расход топлива, л на 100 км 12,7
Цена в России, руб. от 16 600 000
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