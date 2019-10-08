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Suzuki Jimny GLX

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 28
Двигатель, тип бензиновый, R4
Объем двигателя, куб. см 1462
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 102 при 6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 130 при 4000
Трансмиссия АКП, 4
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 140
Длина / ширина / высота, мм 3650 / 1645 / 1725
Колесная база, мм 2250
Дорожный просвет, мм 210
Цена в России, руб. от 1 569 000
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